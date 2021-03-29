Назаров: главное для меня — классная игра Дзюбы и уверенная победа СКА в серии с «Динамо»

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал выступление нападающего сборной России Артёма Дзюбы, а также результат серии плей-офф Кубка Гагарина СКА — московское «Динамо».



«На выходных смотрел футбол и хоккей. Главное для меня — классная игра Дзюбы и уверенная победа СКА в серии с московским «Динамо». Конечно, меня порадовала игра Артёма Дзюбы, который оформил дубль в важном матче сборной России с командой Словении. До сих пор удивлён, что кто-то продолжает высмеивать Артёма или позволяет в его адрес какие-то некрасивые реплики. По факту он — сильнейший футболист России и человек, который приносит результат. Поздравляю всех болельщиков нашей национальной команды с победой.



В хоккее тщательно следил за серией между СКА и московским «Динамо». Посмотрел все матчи. Армейцы, проиграв в первой встрече, взяли себя в руки и очень грамотно провели оставшиеся матчи. О чём это говорит? О сильной работе тренерского штаба и всей системы СКА. Подкручен каждый винтик, все работают как единое целое. Это общая заслуга Питера, коллективный труд. Понимаю, что злопыхателям это не нравится, но их реакция была изначально ожидаема.



Отметил бы судейство, к которому вообще не возникает вопросов. Всё решило именно противостояние на льду, арбитры, в свою очередь, просто выполняли свою работу. Кто победит в финале конференции? Во-первых, давайте дождёмся седьмого матча в серии ЦСКА с «Локомотивом», а во-вторых, очень многое будет зависеть от игры вратарей. Вратарский вопрос, считаю, станет ключевым», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

СКА разгромил «Динамо» и вышел в финал Запада! Это был последний матч Крикунова? Армейцы четвёртый раз кряду обыграли бело-голубых в полуфинале Западной конференции. Столичный клуб ждут большие перемены?