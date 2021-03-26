СКА разгромил «Динамо» и вышел в финал Запада! Это был последний матч Крикунова?

Традиции в пользу СКА

В нынешнем сезоне московское «Динамо» и СКА в шестой раз пересеклись в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Первые две серии, которые состоялись в финале Западной конференции (2012-2013), остались за бело-голубыми. Три следующие противостояния в полуфинале Запада (2015-2017) выиграли питерские армейцы.

Вот и в этом году подопечные Валерия Брагина оказались в одном шаге от победы над московским «Динамо». Команда Владимира Крикунова взяла удачный старт, выиграв первый матч в Санкт-Петербурге (4:1). Но затем СКА одержал три подряд победы (1:0, 3:2 ОТ, 3:1), поставив столичный клуб на грань отправления в отпуск.

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В Санкт-Петербург соперники вернулись при счёте в серии 3-1 в пользу армейской команды – и «Динамо» больше не имело права на поражение ни в одном матче. Подобное развитие событий история противостояния этих команд знала неоднократно. В 2015 году СКА под руководством Вячеслава Быкова закрыл серию в домашней встрече (3:2 ОТ, 4:1). В следующем сезоне армейцы – уже при Сергее Зубове на посту главного тренера – также закончили противостояние на льду Ледового Дворца (2:0, 4-2). Годом спустя СКА снова повторил домашний успех, добив динамовцев в пятом матче со счётом 2:0 (4-1). В том сезоне армейской командой руководил Олег Знарок.

Тарасов травмировался в драке

Одним из главных эпизодов прошлого матча стала яркая драка форварда московского «Динамо» Даниила Тарасова и нападающего СКА Артёма Швеца-Рогового. Оба хоккеиста получили повреждения, из-за которых были вынуждены отправиться в раздевалку, где им оказали медицинскую помощь. В среду Тарасов и Швец-Роговой смогли вернуться на лёд, и Артём даже забросил третью шайбу своей команды в самой концовке матча. В свою очередь Даниил во втором и третьем периодах часто терял шайбу в простых ситуациях, действуя далеко не лучшим образом.

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После матча выяснилось, что повреждение серьёзнее, чем казалось изначально, и в заявке на пятую встречу Даниила не оказалось – вместо него появился Дмитрий Рашевский. Также Иван Муранов заменил Вячеслава Кулёмина, а в линии защиты Сергей Бойков подменил Михаила Григорьева. Заявка СКА никаких сюрпризов в себе не таила. Тренерский штаб армейцев не стал менять победную заявку.

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«Голов не получается»

Стартовые 20 минут пятого матча получились одними из лучших для «Динамо» с точки зрения демонстрируемой игры. Подопечные Крикунова перебросали соперника 10:4 (в створ ворот) и создали минимум три стопроцентных голевых момента. В большинстве мог забивать Андрей Сергеев, выкатившийся «один в ноль» с Магнусом Хелльбергом, но шведский вратарь совершил очень важное спасение. В середине отрезка отличные возможности упустили Магнус Пяярви и Вадим Шипачёв.

И казалось, что на перерыв команды уйдут, не открыв счёт в матче, но снова своё слово сказало четвёртое звено хозяев. Армейцы отличились за пять секунд до сирены. Швец-Роговой сделал вираж за воротами «Динамо», затем скинул на пятак, Владиславу Каменеву бросить не дали, но отскок пришёлся точно на клюшку Евгения Тимкина, который уже направил шайбу под перекладину. Очередной большой гол в исполнении номинально сдерживающей тройки нападения команды из Санкт-Петербурга.

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«Я, честно говоря, даже не видел момент – только пришёл со смены. А так здорово период провели, могли забивать, много было моментов. Что не получается? Голов не получается», – подвёл итог периоду Сергеев.

Армейская стабильность в большинстве

Ключом к победе СКА во втором и четвёртом матчах стало удачно использованное большинство. Один из своих главных козырей армейцы достали из рукава и в сегодняшнем встрече. На старте второго периода динамовцы начали хватать одно удаление за другим (четыре штрафа за пять минут), за что и были хладнокровно наказаны. Сначала отличился Эмиль Галимов, а затем издали идеально щёлкнул Игорь Ожиганов. В обоих случаях армейцы реализовали двойной численный перевес.

Следом защитник СКА Лукас Бенгтссон дважды оставил свою команду в меньшинстве, но после потери Дмитрия Кагарлицкого большинство московской команды развалилось как класс. Бело-голубые испытывали огромные проблемы со входом в зону, допускали одну потерю за другой, нервничали и снова и снова совершали новые ошибки. При этом статистика по броскам в створ продолжала фиксировать динамовское превосходство, но в отличие от первого периода, во втором отрезке Хелльбергу откровенно спасать не приходилось.

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Заключительная треть встречи уже не могла ничего перевернуть в судьбе противостояния. Окончательный счёт установил Владислав Цицюра, для которого этот гол стал первым в карьере в плей-офф КХЛ. За девять минут до конца Крикунов заменил Бочарова на полевого игрока, но даже в таком формате динамовцы отличиться не сумели.

СКА четвёртый раз кряду оказался сильнее московского «Динамо» на стадии полуфинала Западной конференции (2015-2017, 2021). Теперь команда Брагина находится в ожидании своего соперника по финалу Запада. Он может определиться уже 27 марта, когда состоится шестая встреча между ЦСКА и «Локомотивом» (3-2).

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Что же касается «Динамо», то бело-голубые снова находятся на пороге глобальных перемен. Для Крикунова этот матч с большой вероятности окажется последнем на посту главного тренера клуба. А может быть и в карьере. Кто станет его преемником в московском клубе? Вариантов хватает – от освобождённого из «Спартака» Олега Знарка до нынешнего старшего тренера динамовцев Юрия Бабенко. Не будем забывать и о лежащем на поверхности варианте с назначением Алексея Кудашова. В прессе муссируются слухи и вокруг главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина, который успели опровернуть как правительство Челябинской области, так и сам специалист.

Наверняка значительные изменения произойдут и в составе «Динамо». Для решения всех проблем, которые обозначила вдрызг проигранная серия со СКА, у руководства столичного клуба есть всё межсезонье. И оно для «Динамо» уже стартовало.