«Лос-Анджелес» обыграл «Вегас» и прервал серию из трёх поражений
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:2, прервав серию из трёх поражений.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андреас Атанасиу, Лиас Андерсон, Джарет Андерсон-Долан и Алекс Иафалло. За «Вегас» голы забили Вильям Карлссон и Ши Теодор.
«Кингз» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Голден Найтс» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 3 и 4 апреля «Лос-Анджелес» проведёт дома с «Сан-Хосе Шаркс», а «Вегас» 2 и 4 апреля примет «Миннесоту Уайлд».
НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2021, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Атанасиу (Уокер) – 01:57' (5x5) 0:2 Андерссон (Бьёрнфот) – 17:23' (5x5) 1:2 Карлссон (Маршессо, Теодор) – 29:41' (5x5) 1:3 Андерсон-Долан (Атанасиу) – 32:21' (5x5) 1:4 Иафалло (Андерсон, Копитар) – 36:12' (5x5) 2:4 Теодор (Так, Колесар) – 43:36' (5x5)
В других матчах игрового дня «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Аризону Койотс» со счётом 9:3, а «Баффало Сэйбрз» обыграл «Филадельфию Флайерз» — 6:1.
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