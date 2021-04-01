«Лос-Анджелес» обыграл «Вегас» и прервал серию из трёх поражений

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:2, прервав серию из трёх поражений.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андреас Атанасиу, Лиас Андерсон, Джарет Андерсон-Долан и Алекс Иафалло. За «Вегас» голы забили Вильям Карлссон и Ши Теодор.

«Кингз» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Голден Найтс» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 3 и 4 апреля «Лос-Анджелес» проведёт дома с «Сан-Хосе Шаркс», а «Вегас» 2 и 4 апреля примет «Миннесоту Уайлд».

В других матчах игрового дня «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Аризону Койотс» со счётом 9:3, а «Баффало Сэйбрз» обыграл «Филадельфию Флайерз» — 6:1.