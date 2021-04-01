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Антон Шенфельд продлил контракт с «Торпедо»

Антон Шенфельд продлил контракт с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новое двухлетнее соглашение с нападающим Антоном Шенфельдом, сообщает официальный сайт клуба.

Шенфельд выступает в составе нижегородского клуба с сезона-2018/2019, он перешёл в состав нижегородцев из магнитогорского «Металлурга».

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Шенфельд принял участие в 55 матчах, набрав 27 (12+15) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф Шенфельд сыграл в четырёх встречах, не отметившись результативными действиями.

Всего в 183 играх за «Торпедо» форвард заработал 90 (28+62) очков по системе «гол+пас».

В плей-офф КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» уступило «Ак Барсу» в четвертьфинале Восточной конференции.

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