Антон Шенфельд продлил контракт с «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новое двухлетнее соглашение с нападающим Антоном Шенфельдом, сообщает официальный сайт клуба.



Шенфельд выступает в составе нижегородского клуба с сезона-2018/2019, он перешёл в состав нижегородцев из магнитогорского «Металлурга».



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Шенфельд принял участие в 55 матчах, набрав 27 (12+15) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф Шенфельд сыграл в четырёх встречах, не отметившись результативными действиями.



Всего в 183 играх за «Торпедо» форвард заработал 90 (28+62) очков по системе «гол+пас».



В плей-офф КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» уступило «Ак Барсу» в четвертьфинале Восточной конференции.