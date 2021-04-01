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Женская сборная России сразится со сборной Канады на ЖЧМ-2021

Стало известно расписание женского чемпионата мира по хоккею 2021 года.

В группу А турнира попали сборные России, Канады, США, Финляндии и Швейцарии.

Женская сборная Канады начнёт выступление на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2021 года в Новой Шотландии матчем против Финляндии 6 мая. Данный матч станет центральной встречей первого игрового дня.

Сборная России начнёт поход за золотом турнира 7 мая. Соперником команды в стартовом матче станет сборная Швейцарии. Помимо сборной Швейцарии, россиянки сразятся со сборными Канады (8 мая), США (10 мая) и Финляндии (11 мая).

В группе B выступят сборные Чехии, Германии, Венгрии, Дании и Японии.

Напомним, женский чемпионат мира 2020 года в Галифаксе был отменён из-за пандемии коронавируса. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале чемпионата мира 2019 года сборную США. Сборная России в борьбе за бронзовые медали уступила сборной Канады, заняв итоговое четвёртое место.