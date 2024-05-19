Драйзайтль повторил достижение Кузнецова в плей-офф НХЛ среди действующих игроков

В шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». На момент написания новости идёт второй период. Счёт равный — 1:1.

В составе «нефтяников» результативной передачей отметился Леон Драйзайтль, продливший серию с набранными очками до 11 матчей со старта плей-офф. Немецкий форвард повторил достижение Евгения Кузнецова (11 матчей в 2018-м) и стал третьим действующим игроком с результативной серией из 11+ игр в плей-офф НХЛ. Лидирует по этому показателю Натан Маккиннон, который в сезоне-2019/2020 набирал очки в 14 матчах подряд.

Отметим, 28-летний Драйзайтль набирал очки в каждом из матчей «Ойлерз» в нынешнем плей-офф. На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Ванкувера».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: