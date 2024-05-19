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Драйзайтль повторил достижение Кузнецова в плей-офф НХЛ среди действующих игроков

Драйзайтль повторил достижение Кузнецова в плей-офф НХЛ среди действующих игроков
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В шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». На момент написания новости идёт второй период. Счёт равный — 1:1.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Холлоуэй (Драйзайтль, Бушар) – 08:18 (5x5)     1:1 Хёгландер (Петтерссон, Гронек) – 10:03 (5x5)     2:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 27:14 (5x5)     3:1 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 31:20 (5x5)    

В составе «нефтяников» результативной передачей отметился Леон Драйзайтль, продливший серию с набранными очками до 11 матчей со старта плей-офф. Немецкий форвард повторил достижение Евгения Кузнецова (11 матчей в 2018-м) и стал третьим действующим игроком с результативной серией из 11+ игр в плей-офф НХЛ. Лидирует по этому показателю Натан Маккиннон, который в сезоне-2019/2020 набирал очки в 14 матчах подряд.

Отметим, 28-летний Драйзайтль набирал очки в каждом из матчей «Ойлерз» в нынешнем плей-офф. На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Ванкувера».

Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная сетка плей-офф НХЛ
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