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Сборная Словакии победила Францию в матче ЧМ-2024 и поднялась на третье место в группе B

Сборная Словакии победила Францию в матче ЧМ-2024 и поднялась на третье место в группе B
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В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная Словакии оказалась сильнее команды Франции со счётом 4:2.

ЧМ-2024 . Группа B
18 мая 2024, суббота. 21:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 4
Словакия
0:1 Регенда (Грман, Цингел) – 19:56     0:2 Гудачек (Немец, Слафковски) – 22:35     0:3 Гудачек – 29:56     1:3 Трей (Бозон, Овитю) – 35:44     1:4 Грман (Татар, Гудачек) – 48:24     2:4 Шакиашвили (Реш) – 59:53    

Дублем в составе победителей отметился экс-форвард ряда клубов КХЛ Либор Гудачек. Ещё по шайбе записали на свой счёт Павол Регенда и Марио Грман.

У французов голы забили Саша Трей и Флорьян Шакиашвили.

Словацкая сборная одержала четвёртую подряд победу, набрала 11 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице группы B, обойдя сборную США, у которой 10 очков. Команда Франции проиграла в четвёртый раз на этом турнире, осталась с четырьмя очками и идёт на шестом месте в группе.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Турнирная таблица ЧМ-2024
Календарь ЧМ-2024
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