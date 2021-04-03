«Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес», у Кныжова результативный пас

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Гертл, Тимо Майер и Рудольф Балцерс. Российский защитник Николай Кныжов за 16.31 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
Эта победа стала для «Шаркс» пятой в последних 10 играх, у «Кингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 4 апреля команды проведут между собой, затем «Сан-Хосе» 7 апреля примет «Анахайм Дакс», а «Лос-Анджелес» 6 и 8 апреля проведёт домашние матчи с «Аризоной Койотс».
В другом матче игрового дня «Аризона» обыграла «Анахайм» со счётом 4:2. Новичок «Дакс» Александр Волков забил гол в дебютном матче.
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