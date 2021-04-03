«Бостон» обыграл «Питтсбург» в матче с 12 голами. У Маршана — хет-трик

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 7:5.
За «Пингвинз» отличились Марк Янковски, Джейк Гюнцель, Джаред Макканн, Коди Сеси и Сидни Кросби.
В составе «Брюинз» забивали Патрис Бержерон, Давид Крейчи, Давид Пастрняк, забросивший две шайбы, и Брэд Маршан, оформивший хет-трик.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» в ночь с 5 на 6 апреля (по московскому времени) примет «Филадельфию Флайерз». Старт запланирован на 2:00 мск. «Питтсбург» в гостях встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч пройдёт в ночь с 6 на 7 апреля (по московскому времени). Начало встречи – 2:00 мск.
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