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«Бостон» обыграл «Питтсбург» в матче с 12 голами. У Маршана — хет-трик

«Бостон» обыграл «Питтсбург» в матче с 12 голами. У Маршана — хет-трик
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 7:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2021, суббота. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
7 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Янковски (Мэтисон) – 03:24' (5x5)   1:1 Бержерон – 20:11' (5x5)   2:1 Пастрняк (Ритчи, Крейчи) – 20:45' (5x5)   2:2 Гюнцель (Кросби, Дюмулен) – 22:45' (5x5)   2:3 Макканн (Гюнцель, Кросби) – 25:11' (5x4)   3:3 Маршан (Грызлик, Макэвой) – 34:56' (5x5)   4:3 Крейчи (Маршан, Пастрняк) – 38:29' (5x4)   5:3 Маршан (Макэвой, Бержерон) – 39:40' (5x5)   5:4 Сеси (Янковски, Лафферти) – 44:38' (5x5)   6:4 Пастрняк (Ритчи) – 53:28' (5x5)   6:5 Кросби (Гюнцель) – 58:45' (4x5)   7:5 Маршан (Койл, Макэвой) – 58:59' (en)

За «Пингвинз» отличились Марк Янковски, Джейк Гюнцель, Джаред Макканн, Коди Сеси и Сидни Кросби.

В составе «Брюинз» забивали Патрис Бержерон, Давид Крейчи, Давид Пастрняк, забросивший две шайбы, и Брэд Маршан, оформивший хет-трик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» в ночь с 5 на 6 апреля (по московскому времени) примет «Филадельфию Флайерз». Старт запланирован на 2:00 мск. «Питтсбург» в гостях встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч пройдёт в ночь с 6 на 7 апреля (по московскому времени). Начало встречи – 2:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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