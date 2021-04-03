Защитник «Нэшвилла» Йози стал самым результативным игроком из Швейцарии в истории НХЛ

Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс».

Как отмечается на официальной странице «хищников» в «Твиттере», он стал самым результативным игроком из Швейцарии в истории лиги. Теперь на счету Йози 435 (113+321) очков.

По этому показателю защитник обошёл прошлого рекордсмена Марка Штрайта, который с 2005 по 2017 год выступал в НХЛ и играл за «Монреаль Канадиенс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфию Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». Штрайт принял участие в 786 матчах в НХЛ, набрав 434 (96+338) очка.

На счету Йози 664 встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.