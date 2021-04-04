Контиола рассказал о 5-дневном запое Чистова во время игры за «Трактор»

Комментатор финского телевидения Антти Мякинен в собственном подкасте рассказал историю, которую ему в начале 2010-х годов поведал бывший игрок челябинского «Трактора» Петри Контиола о своём одноклубнике Станиславе Чистове.

«Контиола играл в «Тракторе» и позвонил мне из гостевого тура, рассказав, что играет в одном звене с Чистовым. В то же время он похвалил Станислава, сказав: «Чёрт возьми, это хорошо!»

По календарю у них была игра с мытищинским «Атлантом» в субботу. И вот, наступает день матча и Чистов на льду просто дерьмо! В том, смысле, что он худший игрок на площадке.

В тот же день, по пути домой, я набрал Контиоле, сказав ему, что мне страшно смотреть на то, что делает Чистов на льду. На что Петри мне ответил: «Сначала попробуйте 5 дней подряд пить водку, а затем поиграть!» — приводит слова Мякинена финское издание Suomi Kiekko.

Напомним, что финский форвард Петри Контиола выступал за «Трактор» с 2011 по 2014 года. В составе челябинцев он провёл 150 встреч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 105 (42+63) очков при показателе полезности «+28».