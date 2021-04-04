Панарин открыл счёт в матче с «Баффало», набрав 35-е очко в сезоне

В эти минуты в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» на своём льду принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 1-й период, в матче ничья — 1:1

На 11-й минуте встречи российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин открыл счёт в матче, отправив шайбу в ворота после удачного рикошета от борта в тот момент, когда защитник «Баффало» Джейкоб Брайсон на пятаке заблокировал собственного же голкипера Линуса Улльмарка. Результативные передачи на свой счёт записали Крис Крайдер и Адам Фокс.

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В активе Артемия стало 35 (10+25) очков в 25 встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ.