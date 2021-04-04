Голкипер Даниил Тарасов одержал победу в дебютном матче в АХЛ

Бывший вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов одержал победу в дебютном матче в АХЛ.
Голкипер дебютировал за фарм-клуб «Коламбус Блю Джекетс». 4 апреля на своём льду «Кливленд Монстерз» обыграли «Гранд-Рапидс Гриффинз» — фарм-клуб «Детройт Ред Уингз». Матч проходил на стадионе «Рокет Мортгейдж Филд Хаус» в Кливленде и завершился победой хозяев со счётом 4:2.
Тарасов провёл на льду 59 минут, пропустил 2 шайбы и отразил 27 бросков. Коэффициент надёжности российского голкипера составил 2.04 при 93,1% отражённых бросков.
Напомним, в этом сезоне на правах аренды голкипер также выступал за уфимский «Салават Юлаев». В нынешнем сезоне Тарасов принял участие в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 11 побед и пропустил 31 шайбу, в среднем за матч отбивая 92,5% бросков. Коэффициент надёжности составил 2.07. В плей-офф голкипер сыграл только один матч, выйдя на замену и отразив все девять бросков.
Напомним, «Коламбус» выбрал Тарасова на драфте-2017 под общим 86-м номером.
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