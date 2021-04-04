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ЦСКА — СКА. Платная трансляция
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16:50 Мск
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ЦСКА — СКА: Шалунов открыл счёт в матче

ЦСКА — СКА: Шалунов открыл счёт в матче
Хоккей / КХЛ 0

Во втором матче финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА (1:0, идёт второй период).

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте игрового времени. ЦСКА провёл стремительную контратаку — нападающий армейцев Максим Шалунов получил передачу в средней зоне от Окулова, заехал в зону атаки вдоль правого борта и резко бросил кистью. Шайба после небольшого рикошета залетела в ворота над ловушкой Самонова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, московский ЦСКА ведёт в серии со счётом 1-0. Первый матч финальной серии Западной конференции закончился со счётом 3:0 в пользу московской команды.

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