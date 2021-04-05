Наставник «Далласа» Боунесс покинул матч с «Каролиной» из-за попадания в протокол COVID-19
В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом – 1:0.
После второго периода главный тренера «Далласа» Рик Боунесс покинул стадион, поскольку попал в протокол COVID-19. Его место занял помощник Джон Стивенс.
«Каролина Харрикейнз», набрав 53 очка в 37 встречах, занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Даллас Старз» в свою очередь, набрав 36 очков, занимает 6-е место.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
Голкипер «Далласа» Антон Худобин попал в протокол НХЛ о COVID-19
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