Марио Кемпе: ЦСКА для меня и моего отца – особенная команда

Игрок московского ЦСКА Марио Кемпе поделился своими мыслями о серии ЦСКА-СКА, различиях хоккея в России и за рубежом и о поддержке болельщиков команды по ходу сезона.

«Насколько сильно противостояние со СКА в плей-офф отличается от игр с этим клубом в регулярке? Плей-офф всегда отличается. Игры напряжённее, быстрее, жестче. Конечно же, в противостоянии между ЦСКА и СКА будет настоящая война. Но если мы вновь будем действовать как одна команда, будем придерживаться нашей системы, мы сможем победить.

Сложно сказать, есть ли принципиальные различия в хоккее в Швеции, за океаном и в России. Отличаются площадки, тут, например, они больше, чем в Северной Америке. Поэтому в зависимости от её размера хоккей может быть быстрее или медленнее, времени с шайбой может быть больше. В России очень хороший хоккей, потому что тут есть отличные передачи, хорошие комбинации, розыгрыши. В Северной Америке больше хитов, другие скорости. Отличия есть, но мне нравится и тот и другой хоккей.

Помню, с какими чувствами вернулся в Россию. ЦСКА для меня и для моего отца – особенная команда. Он много рассказывал мне о легендах российского хоккея. И когда у меня появился шанс присоединиться к красноармейцам, я был очень горд этим. Я счастлив был надеть этот свитер и до сих пор горд играть за команду.

Болельщики много значат для нас. И их поддержка особенно чувствуется и помогает в сложных матчах. Ты чувствуешь, как они переживают за нас, поддерживают, и нам в свою очередь хочется отвечать взаимностью и привезти домой кубок», — приводит слова Кемпе официальный сайт хоккейного клуба ЦСКА.