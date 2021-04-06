«Металлург» в ближайшее время начнёт переговоры с Мозякиным и Кошечкиным

Магнитогорский «Металлург» начнёт переговоры о новых контрактах с нападающим Сергеем Мозякиным и голкипером Василием Кошечкиным, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

По информации источника, магнитогорский клуб на следующей неделе начнёт переговоры с 40-летним Мозякиным и 38-летним Кошечкиным. Оба игрока не собираются завершать карьеру. Сообщается, что предложенные условия в финансовом плане будут значительно меньше предыдущих.

Напомним, что нынешние соглашения обоих хоккеистов рассчитаны до 30 апреля.

В сезоне-2020/2021 Мозякин провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 очко за результативность (14+17), в плей-офф сыграл 11 игр и набрал 10 баллов (4+6).

У Кошечкина 35 встреч в регулярке и семь — в Кубке Гагарина.