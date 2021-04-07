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6 очков Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург»

6 очков Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург»
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду крупно обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 8:4.

В составе «синерубашечников» отличились Колин Блэквелл, Мика Зибанеджад, Артемий Панарин, Райан Строум, Алекси Лафренье, Каапо Какко, Адам Фокс и Павел Бучневич. За «Питтсбург» забрасывали Джаред Макканн, Майк Мэтисон, Джейк Гюнцель и Брайан Дюмулин.

Артемий Панарин провёл на льду 15 минут 31 секунду и набрал 4 (1+3) очка, заработав показатель полезности «+2». На счету Павла Бучневича гол, результативная передача и «+2», а Виталий Кравцов результативными действиями не отметился, продемонстрировав отрицательный показатель полезности «-1».

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал Игорь Шестёркин, ему удалось отразить 40 бросков из 44.

«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 41 очко в 38 встречах, занимает 6-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» (50) – 3-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2021, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
8 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Блэквелл (Панарин, Труба) – 01:35' (5x5)   2:0 Зибанеджад (Бучневич) – 07:28' (5x5)   3:0 Панарин (Фокс, Крайдер) – 09:58' (5x4)   3:1 Макканн (Летанг, Кросби) – 10:38' (5x4)   4:1 Строум (Панарин, Фокс) – 19:42' (5x4)   5:1 Лафренье (Хитил, Какко) – 32:20' (5x5)   5:2 Мэтисон (Севьюр, Янковски) – 32:35' (5x5)   6:2 Какко (Труба, Блэквелл) – 46:10' (5x4)   6:3 Гюнцель (Мэтисон, Летанг) – 48:03' (5x5)   7:3 Фокс (Зибанеджад, Строум) – 50:22' (4x5)   8:3 Бучневич (Хитил, Панарин) – 50:41' (5x5)   8:4 Дюмулен (Зогорна, Янковски) – 58:36' (5x5)
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