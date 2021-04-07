6 очков Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург»

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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду крупно обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 8:4.

В составе «синерубашечников» отличились Колин Блэквелл, Мика Зибанеджад, Артемий Панарин, Райан Строум, Алекси Лафренье, Каапо Какко, Адам Фокс и Павел Бучневич. За «Питтсбург» забрасывали Джаред Макканн, Майк Мэтисон, Джейк Гюнцель и Брайан Дюмулин.

Артемий Панарин провёл на льду 15 минут 31 секунду и набрал 4 (1+3) очка, заработав показатель полезности «+2». На счету Павла Бучневича гол, результативная передача и «+2», а Виталий Кравцов результативными действиями не отметился, продемонстрировав отрицательный показатель полезности «-1».

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал Игорь Шестёркин, ему удалось отразить 40 бросков из 44.

«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 41 очко в 38 встречах, занимает 6-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» (50) – 3-е.