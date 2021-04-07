Лямся и Козлов останутся в штабе «Салавата». Вопрос по новому контракту Цулыгина открыт

Томи Лямся сохранит пост главного тренера уфимского «Салавата Юлаева», сообщает «ГорОбзор.ру».



Отмечается, что в штабе уфимской команды останутся Виктор Козлов и Михаил Васильев.



Вопрос по контракту с тренером Николаем Цулыгиным остаётся открытым.



Напомним, в этом сезоне КХЛ «Салават Юлаев» занял четвёртое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы обыграли «Трактор» со счетом 4-1 в серии. Во втором раунде «Салават» уступил «Ак Барсу», впервые в истории проиграв серию со счётом 0-4.

Ранее «Салават Юлаев» продлил контракты с защитниками Григорием Паниным, Евгением Бирюковым и Павлом Коледовым, а также с нападающими Александром Кадейкиным, Сакари Манниненом и Джеффом Плэттом.