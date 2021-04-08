Любушкин отметился дебютным голом в НХЛ в 118-м матче за «Аризону»

В эти минуты в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Лос-Анджелес Кингз» принимает на своём льду «Аризону Койотс». После 1-го периода в счёте ведут гости – 2:1.
На 15-й минуте встречи 27-летний российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился дебютной заброшенной шайбой в НХЛ в 118-м матче своей заокеанской карьеры. Ему удалось мощным щелчком поразить ворота голкипера «Кингз» Джонатана Куика.
«Русский медведь забивает свой первый гол в карьере!» — гласит пост пресс-службы «Аризоны» на русском языке в «Твиттере».
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Всего на счету Любушкина, начиная с сезона-2018/2019, в НХЛ девять голевых передач при показателе полезности «-13» и 35 минутах штрафного времени.
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