Ткачёв заработает в «Тракторе» 150 млн рублей за два года, Пулккинен — 125 млн

Стали известны условия контрактов нападающих Владимира Ткачёва и Теэму Пулккинена с челябинским «Трактором». Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», в челябинском клубе у обоих нападающих будут двухлетние контракты. Зарплата Ткачёва составит 75 млн рублей ежегодно, Пулккинена – 60 и 65 млн рублей.
27-летний Владимир Ткачёв прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги провёл в ярославском «Локомотиве». Ткачёв принял участие в 53 встречах регулярного чемпионата, набрав 28 (10+18) очков при показателе полезности "+18". В плей-офф Ткачёв сыграл в 11 встречах, набрав 8 (4+4) очков при показателе полезности "+4" и шести штрафных минутах.
Теэму Пулккинен в минувшем сезоне также выступал в составе ярославской команды, перейдя в стан железнодорожников из московского «Динамо» в декабре 2020 года. Всего в регулярном чемпионате минувшего сезона Пулккинен сыграл в 46 встречах, набрав 30 (16+14) очков при показателе полезности "+8". В плей-офф КХЛ на счету Пулккинена 11 встреч, в которых он набрал 9 (7+2) очков при показателе полезности "+1".
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