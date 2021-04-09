Илья Самсонов пропустил на 33-й секунде матча «Вашингтон» — «Бостон»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче – 1:0 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу за «Бостон» забросил Жереми Лозон. Ему удалось отличиться на 33-й секунде матча. Отметим, ворота «Вашингтона» защищает российский голкипер Илья Самсонов.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.