«Даллас» переиграл «Чикаго», Худобин совершил 38 сейвов
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роопе Хинц, Джейсон Робертсон, Миро Хейсканен и Блейк Комо (2). Российский голкипер Антон Худобин совершил 38 сейвов из 39 бросков. Форвард Денис Гурьянов за 11.22 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
За «Чикаго» единственный гол забил Доминик Кубалик. Защитник Никита Задоров за 19.29 на льду сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «-1».
Следующий матч 10 апреля «Даллас» дома проведёт с «Флоридой Пантерз», а «Чикаго» 11 и 13 апреля на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».
НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2021, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Бенн, Павелски) – 09:19' (5x4) 1:1 Кубалик (Хиностроза, Курашев) – 14:05' (5x5) 1:2 Робертсон (Хинц, Линделль) – 21:13' (4x4) 1:3 Хейсканен (Бенн, Хинц) – 34:02' (5x4) 1:4 Комо (Кольяно) – 35:47' (5x5) 1:5 Комо (Хинц) – 40:50' (5x5)
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