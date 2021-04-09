«Даллас» переиграл «Чикаго», Худобин совершил 38 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роопе Хинц, Джейсон Робертсон, Миро Хейсканен и Блейк Комо (2). Российский голкипер Антон Худобин совершил 38 сейвов из 39 бросков. Форвард Денис Гурьянов за 11.22 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Чикаго» единственный гол забил Доминик Кубалик. Защитник Никита Задоров за 19.29 на льду сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «-1».

Следующий матч 10 апреля «Даллас» дома проведёт с «Флоридой Пантерз», а «Чикаго» 11 и 13 апреля на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».