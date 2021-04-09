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Матч Легенд хоккея в Норильске покажут в прямой трансляции

Матч Легенд хоккея в Норильске покажут в прямой трансляции
Хоккей / Прочие турниры 0
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9 апреля в Норильске пройдет IV Благотворительный матч команд «Легенды хоккея» и лучших игроков Ночной хоккейной лиги из Заполярья. На лёд выйдут двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов, победители Олимпийских игр Валерий Каменский, Александр Могильный, Андрей Коваленко и другие именитые хоккеисты. Звёздным ведущим вечера станет популярный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Не пропустите прямую трансляцию встречи, которая начнётся в 14.30 по московскому времени.

Как всегда, все собранные средства будут удвоены компанией «Норникель» и пойдут на развитие хоккея в Заполярье. Легенды хоккея также проведут мастер-класс для юных игроков и встретятся с болельщиками хоккея. Встреча состоится в новом спорткомплексе «Айка», который был открыт при поддержке «Норникеля» в декабре прошлого года.

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