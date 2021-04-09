Генменеджер «Чикаго»: не исключаю того, что подпишем контракт с Шалуновым

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн прокомментировал вероятность заключения контракта с одним из лидеров столичного ЦСКА нападающим Максимом Шалуновым.



«Подпишет ли с нами контракт Максим Шалунов? Я этого не исключаю. Он определённо повзрослел, его игра стала намного солиднее. Он стал довольно эффективным центром, а когда был моложе, то, как мне кажется, больше действовал на фланге. Он показал, что может играть в центре. Думаю, что у него ещё есть шанс. У Шалунова есть несколько качеств, которые у нас в дефиците — например, его габариты. Так что мы будем учитывать это при планировании будущего», – приводит слова Боумэна The Athletic.



В настоящее время Шалунов играет за ЦСКА в финале Западной конференции. После окончания нынешнего сезона в КХЛ форвард может стать свободным агентом, «Чикаго» сохранит на него права до начала сезона-2021/22.



Шалунов был задрафтован «Чикаго» в четвёртом раунде драфта 2011 года под общим 109-м номером. В Северной Америке он отыграл один сезон, проведя чемпионат-2013/2014 в АХЛ (20 мячей, четыре очка) и Лиге Восточного побережья (43 матча, 34 очка). В нынешнем сезоне форвард набрал 35 (18+17) очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 13 (9+4) очков в 15 матчах розыгрыша Кубка Гагарина.