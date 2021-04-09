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«Авангард» — «Ак Барс». Платная трансляция
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Источник: состояние госпитализированного защитника «Авангарда» Емелина улучшилось

Источник: состояние госпитализированного защитника «Авангарда» Емелина улучшилось
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин чувствует себя намного лучше, о трансплантации печени не может быть и речи, сообщает «Спорт-экспресс».

Напомним, что защитник омичей обратился в РКБ-2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако анализы показали отрицательный результат.

Ранее была информация, что в анализах Емелина были обнаружены наркотические средства, однако после обследования хоккеиста в НИИ Склифосовского эту информацию опровергли. Кроме того, как сообщает глава КХЛ Алексей Морозов, в лигу не поступало ни одного официального заключения о том, что в анализах Емелина найдены запрещённые вещества.

Глава КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с капитаном «Авангарда» Емелиным
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