Источник: состояние госпитализированного защитника «Авангарда» Емелина улучшилось

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин чувствует себя намного лучше, о трансплантации печени не может быть и речи, сообщает «Спорт-экспресс».

Напомним, что защитник омичей обратился в РКБ-2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако анализы показали отрицательный результат.



Ранее была информация, что в анализах Емелина были обнаружены наркотические средства, однако после обследования хоккеиста в НИИ Склифосовского эту информацию опровергли. Кроме того, как сообщает глава КХЛ Алексей Морозов, в лигу не поступало ни одного официального заключения о том, что в анализах Емелина найдены запрещённые вещества.