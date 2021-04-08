Глава КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с капитаном «Авангарда» Емелиным

Глава КХЛ Алексей Морозов рассказал, что на данный момент в лигу не поступило ни одного официального заключения о наличии запрещённых веществ в организме капитана «Авангарда» Алексея Емелина.
«В данный момент слишком много спекуляций по ситуации с Алексеем Емелиным и мало официальной информации. Прежде всего хочу пожелать Алексею скорейшего выздоровления. Лига в своей работе опирается только на документы, официальным порядком поступившие в КХЛ. На вечер текущего дня ни одного официального заключения о наличии запрещенных веществ у игрока Емелина не поступало. Мы находимся в рабочем контакте с руководством клуба «Авангард».
Могу только повторить, что Континентальная хоккейная лига проводила и продолжает проводить политику нулевой терпимости к применению допинга. Лига соблюдает все антидопинговые правила. Только после наличия всей официальной документации и заключений врачей можно будет делать какие-то выводы», – цитирует Морозова «РИА Новости».
- 8 апреля 2021
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