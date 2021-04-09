Бадюков: Зарипов — энергетически важная деталь «Ак Барса» и на льду, и в раздевалке

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ Алексей Бадюков поделился мнением о победе «Ак Барса» в четвёртом матче серии с «Авангардом» (2:1, 2-2).
«Ак Барс» вернулся в серию за счёт того, что стал грамотно играть и прибавил в реализации. По серии я бы отметил прекрасную игру двух вратарей: Грубеца и Билялова. Очень много блокированных бросков, самоотверженная игра казанцев — это всё становится визитной карточкой серии. Серия очень интересная: она не поддаётся логике и статистике, которая работала в регулярном чемпионате.
По ходу серии «Авангард» начал подседать и только эпизодически показывать скоростной хоккей, выделяется тройка Чинахов — Семёнов — Хохлачёв. Очень важно, кто забросит первым: сегодня в начале встречи удалось отметиться Глухову. Многое также решают индивидуальные ошибки: неточные передачи Зернова, ненужные удаления — всё это приводит к проигрышам в таких встречах. Тем интереснее зрителям.
Данис Зарипов создаёт моменты и является энергетически важной деталью «Ак Барса» и на льду, и в раздевалке. Вернулся — две победы. Его появление и присутствие, как и Билялова, сказываются на игре команды», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 9 апреля 2021
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