«Вегас» обыграл «Аризону» в матче с 11 шайбами

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Аризону Койотс» со счётом 7:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отмелись Джонатан Маршессо, Уильям Каррье, Киган Колесар, Райлли Смит (2), Чандлер Стивенсон и Макс Пасиоретти.

За «Аризону» голы забили Ник Шмальц, Драйден Хант, Клейтон Келлер и Майкл Бантинг. Российский защитник Илья Любушкин за 18.22 на площадке заработал показатель полезности «-1». Голкипер Иван Просветов выходил на замену, отразив три броска из четырёх.

Следующий матч 11 апреля команды проведут между собой, затем «Вегас» 13 и 15 апреля на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Аризона» 13 апреля проведёт выездную встречу с «Колорадо Эвеланш».