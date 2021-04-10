«Вегас» обыграл «Аризону» в матче с 11 шайбами
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Аризону Койотс» со счётом 7:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отмелись Джонатан Маршессо, Уильям Каррье, Киган Колесар, Райлли Смит (2), Чандлер Стивенсон и Макс Пасиоретти.
За «Аризону» голы забили Ник Шмальц, Драйден Хант, Клейтон Келлер и Майкл Бантинг. Российский защитник Илья Любушкин за 18.22 на площадке заработал показатель полезности «-1». Голкипер Иван Просветов выходил на замену, отразив три броска из четырёх.
Следующий матч 11 апреля команды проведут между собой, затем «Вегас» 13 и 15 апреля на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Аризона» 13 апреля проведёт выездную встречу с «Колорадо Эвеланш».
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2021, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Маршессо (Пасиоретти, Теодор) – 03:03' (5x4) 2:0 Каррье (Руа, Ривз) – 04:41' (5x5) 3:0 Колесар – 06:59' (5x5) 4:0 Смит (Карлссон) – 08:44' (4x5) 5:0 Стивенсон (Стоун, Макнэбб) – 24:10' (5x5) 5:1 Шмальц (Голигоски, Гарланд) – 39:07' (5x4) 5:2 Хант (Кессел, Ларссон) – 42:42' (5x5) 5:3 Келлер (Кессел, Дворак) – 43:40' (5x5) 6:3 Смит (Карлссон, Маршессо) – 49:44' (5x5) 6:4 Бантинг (Кессел, Шмальц) – 49:59' (5x5) 7:4 Пасиоретти (Стивенсон, Пьетранджело) – 59:05' (en)
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