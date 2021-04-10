«Становясь диким». «Миннесота» опубликовала документальный фильм о Кирилле Капризове

«Миннесота Уайлд» опубликовала документальный фильм о форварде Кирилле Капризове на своём официальном YouTube-аккаунте.
В фильме рассказывается о начале карьеры 23-летнего россиянина в новокузнецком «Металлурге», выступлении в КХЛ, а также о переходе в «Миннесоту» и быте в США.
Фильм получил название «Becoming Wild: Kirill Kaprizov», что можно перевести как «Становясь «Уайлд»: Кирилл Капризов», а также — как «Становясь диким: Кирилл Капризов», что отсылает к прозвищу «Миннесоты» — «дикари».
Видео можно посмотреть на официальном YouTube-аккаунте «Миннесоты».
Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 39 матчах Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 16 шайб и отдал 18 результативных передач.
Напомним, в матче с «Колорадо Эвеланш» Капризов в третий раз в дебютном сезоне смог набрать три очка в одном матче. Это является рекордом среди новичков клуба. Ранее три очка в одном матче дважды удавалось набрать Рикарду Валлину в сезоне-2004/2005.
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