Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Становясь диким». «Миннесота» опубликовала документальный фильм о Кирилле Капризове

«Становясь диким». «Миннесота» опубликовала документальный фильм о Кирилле Капризове
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

«Миннесота Уайлд» опубликовала документальный фильм о форварде Кирилле Капризове на своём официальном YouTube-аккаунте.

В фильме рассказывается о начале карьеры 23-летнего россиянина в новокузнецком «Металлурге», выступлении в КХЛ, а также о переходе в «Миннесоту» и быте в США.

Фильм получил название «Becoming Wild: Kirill Kaprizov», что можно перевести как «Становясь «Уайлд»: Кирилл Капризов», а также — как «Становясь диким: Кирилл Капризов», что отсылает к прозвищу «Миннесоты» — «дикари».

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-аккаунте «Миннесоты».

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 39 матчах Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 16 шайб и отдал 18 результативных передач.

Напомним, в матче с «Колорадо Эвеланш» Капризов в третий раз в дебютном сезоне смог набрать три очка в одном матче. Это является рекордом среди новичков клуба. Ранее три очка в одном матче дважды удавалось набрать Рикарду Валлину в сезоне-2004/2005.

Капризов стал первым новичком в истории «Миннесоты», трижды набравшим 3 очка в одном матче
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021