Хартли: я не увидел радикальных изменений к «Ак Барса»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал противостояние с «Ак Барсом» в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Во многих матчах плей-офф, будь то профессиональная лига или молодёжная, есть что-то такое, что сложно объяснить. Но у первой заброшенной шайбы действительно очень большое значение. Открыв счёт, команда чувствует уверенность, а противник – давление. У нас были моменты, в том числе отличные шансы забивать во втором периоде, но не смогли довести дело до гола. Продолжаем свой путь в плей-офф, остаётся максимум три матча в серии.

Я не увидел радикальных изменений у «Ак Барса». Нужно учитывать, что у них 30 игроков в активе, соответственно, много вариантов для изменения состава на игру. В то же время, мы увидели большое количество блокированных бросков. По сути, идёт настоящее противостояние по блокированию бросков. Но это плей-офф, здесь приходится жертвовать своим телом, ведь каждый бросок может стать голом. Нам противостоит работоспособная силовая команда, они были такими на протяжении всего сезона, это для нас не стало неожиданностью», – сказал Хартли YouTube-каналу «Авангарда».

Напомним, что пятый матч серии состоится 11 апреля в 17:00 мск. После четырёх игр счёт в серии – 2-2.