Галимов грубо атаковал Костина после сирены. Оба игрока получили по 2 минуты штрафа

В пятом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» принимает омский «Авангард» на «Татнефть-Арене» в Казани (0:1, завершился второй период).



Счёт в матче был открыт на 16-й минуте игрового времени. Автором шайбы стал Семён Чистяков, которому ассистировал Илья Ковальчук.



В концовке второго периода нападающий казанцев Артём Галимов атаковал форварда «Авангарда» Клима Костина уже после сирены. Судьи наказали обоих игроков двухминутным штрафом. Таким образом, третий период команды начнут в формате «четыре на четыре».



Напомним, счёт в серии до четырёх побед после четырёх матчей — 2-2.

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