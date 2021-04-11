Голкипер «Ак Барса» Билялов потерпел первое поражение в плей-офф в карьере

В пятом матче матче финала Восточной конференции КХЛ омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В составе «Ак Барса» дубль оформил Дмитрий Воронков, у омичей заброшенными шайбами отметились Семён Чистяков и Илья Ковальчук.
В дополнительной двадцатиминутке победу омскому «Авангарду» принёс гол Рида Буше на 62-й минуте игрового времени.
Для голкипера казанской команды Тимура Билялова это поражение стало первым в карьере в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Билялов выиграл четыре матча в сезоне-2019/2020 и восемь встреч в нынешнем роызыгрше Кубка Гагарина, однако 13-й матча оказался для Тимура несчастливым — «Ак Барс» потерпел поражение.
«Авангард» вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Балашихе 13 апреля.
- 11 апреля 2021
-
22:30
-
22:21
-
21:57
-
21:49
-
21:38
-
21:05
-
20:34
-
20:32
-
20:31
-
20:21
-
20:19
-
20:17
-
20:15
-
20:10
-
19:52
-
19:47
-
19:42
-
19:22
-
19:03
-
18:52
-
18:35
-
18:28
-
17:44
-
17:37
-
16:57
-
16:08
-
15:58
-
15:28
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:44
-
13:07
-
13:00