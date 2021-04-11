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Голкипер «Ак Барса» Билялов потерпел первое поражение в плей-офф в карьере

Голкипер «Ак Барса» Билялов потерпел первое поражение в плей-офф в карьере
Хоккей / КХЛ 0
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В пятом матче матче финала Восточной конференции КХЛ омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В составе «Ак Барса» дубль оформил Дмитрий Воронков, у омичей заброшенными шайбами отметились Семён Чистяков и Илья Ковальчук.

В дополнительной двадцатиминутке победу омскому «Авангарду» принёс гол Рида Буше на 62-й минуте игрового времени.

Для голкипера казанской команды Тимура Билялова это поражение стало первым в карьере в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Билялов выиграл четыре матча в сезоне-2019/2020 и восемь встреч в нынешнем роызыгрше Кубка Гагарина, однако 13-й матча оказался для Тимура несчастливым — «Ак Барс» потерпел поражение.

«Авангард» вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Балашихе 13 апреля.

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