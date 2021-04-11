«Филадельфия» проиграла «Баффало», у Проворова «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду уступила «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:5.

Счёт был открыт на 12-й минуте матча — отличился Оскар Линдблом. На 15-й минуте Джоэль Фараби удвоил преимущество «Филадельфии» в матче.



На 24-й минуте усилиями Сэма Рейнхарта «Баффало» отыграл одну шайбу, а менее чем через минуту Артту Руотсалайнен сравнял счёт в матче.



На 44-й минуте Шейн Гостисбер вывел «Филадельфию» вперёд, однако на исходе 57-й минуты встречи Джефф Скиннер вновь сравнял счёт. Менее чем через 30 секунд Расмус Асплунд вывел вперёд уже «Баффало». Тренерский штаб «Филадельфии» принял решение заменить вратаря на шестого полевого игрока, однако за 24 секунды до финальной сирены Кейси Миттельштадт поставил точку в матче — 5:3 в пользу «Баффало».



Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 22.55, не набрав очков при показателе полезности "-2".