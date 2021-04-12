Овечкин впервые в сезоне нанёс 10 бросков за матч, но не забил

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в сезоне нанёс 10 бросков по воротам соперника, но не забил ни одного гола.

При этом в матче с «Бостон Брюинз» Овечкин записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «+1».

Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 8:1. В составе победителей по дублю в свой актив записали Конор Шири, Ти Джей Оши и Ларс Эллер и ещё по разу отличились Ник Дауд и Том Уилсон. Российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче.

Ранее Овечкин забросил свою 727-ю шайбу в лиге. Таким образом, он сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкину осталось забросить 4 шайбы, чтобы сравняться с Дионном, занимающим пятую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги.