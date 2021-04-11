The Athletic опубликовал три возможных варианта нового контракта Овечкина

Издание The Athletic опубликовало три возможных варианта нового контракта нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Самый выгодный – продление контракта еще на четыре года с зарплатой в $ 9,25 млн в год. Однако журналист Тарик Эль–Башир посчитал такое соглашение рискованным шагом для «Вашингтона» в силу возраста хоккеиста.
«Давать четырехлетний контракт игроку старше 35 лет – это высокий риск. Всегда можно ожидать травму или снижение игровых показателей. К тому же такой контракт нельзя выкупить из–за пункта в коллективном соглашении», – цитирует Эль–Башира The Athletic.
Второй вариант – сотрудничество, рассчитанное на два года со средним доходом в $ 9,75 млн в год, третий – год с зарплатой $ 9 млн.
Напомним, что Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года.
В текущем сезоне россиянин провёл 37 матчей и набрал 36 очков за результативность: забросил 21 шайбу и отдал 16 передач.
После 41 матча «Вашингтон» с 57 очками делит первое-второе места с «Нью-Йорк Айлендерс».
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