Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

The Athletic опубликовал три возможных варианта нового контракта Овечкина

The Athletic опубликовал три возможных варианта нового контракта Овечкина
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Издание The Athletic опубликовало три возможных варианта нового контракта нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Самый выгодный – продление контракта еще на четыре года с зарплатой в $ 9,25 млн в год. Однако журналист Тарик Эль–Башир посчитал такое соглашение рискованным шагом для «Вашингтона» в силу возраста хоккеиста.

«Давать четырехлетний контракт игроку старше 35 лет – это высокий риск. Всегда можно ожидать травму или снижение игровых показателей. К тому же такой контракт нельзя выкупить из–за пункта в коллективном соглашении», – цитирует Эль–Башира The Athletic.

Второй вариант – сотрудничество, рассчитанное на два года со средним доходом в $ 9,75 млн в год, третий – год с зарплатой $ 9 млн.

Напомним, что Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года.

В текущем сезоне россиянин провёл 37 матчей и набрал 36 очков за результативность: забросил 21 шайбу и отдал 16 передач.

После 41 матча «Вашингтон» с 57 очками делит первое-второе места с «Нью-Йорк Айлендерс».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021