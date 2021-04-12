«Оттава» обменяла Райлли в «Бостон», Коберна — в «Айлендерс»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» произвела ряд обменов, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Так, «сенаторы» обменяла защитника Майка Райлли в «Бостон Брюинз». Взамен за 27-летнего американца «Сенаторз» получат пик третьего раунда драфта-2022. По окончании сезона хоккеист может стать неограниченно свободным агентом.



В текущем сезоне Райлли провел 40 матчей в НХЛ, в которых набрал 19 (0+19) очков при коэффициенте полезности "-2".

Кроме того, «Оттава» рассталась с защитником Брэйдоном Коберном. «Сенаторы» обменяли 36-летнего канадца в «Нью-Йорк Айлендерс». Взамен команда получит право выбора в седьмом раунде драфта-2022.

В нынешнем сезоне Коберн отыграл 16 матчей, отдав две результативные передачи при показателе полезности "-3".