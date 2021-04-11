8 очков Мэттьюса и Марнера на двоих помогли «Торонто» обыграл «Оттаву», у Михеева — 2 очка

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:5.
В составе победителей хет-трик оформил Остон Мэттьюс и ещё по разу забили Митчелл Марнер, Илья Михеев и Зак Хайман. Нападающий Александр Барабанов – без очков. Также в этой встрече Марнер записал на свой счёт три результативные передачи, а у Мэттьюса и Михеева по одному пасу.
За «Оттаву» забивали Дрейк Батерсон, Алекс Форменто, Тим Штюцле, Коннор Браун и Джош Норис. Российский форвард Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Защитник Александр Зуб очков не набрал, а Никита Зайцев завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».
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