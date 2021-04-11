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8 очков Мэттьюса и Марнера на двоих помогли «Торонто» обыграл «Оттаву», у Михеева — 2 очка

8 очков Мэттьюса и Марнера на двоих помогли «Торонто» обыграл «Оттаву», у Михеева — 2 очка
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:5.

В составе победителей хет-трик оформил Остон Мэттьюс и ещё по разу забили Митчелл Марнер, Илья Михеев и Зак Хайман. Нападающий Александр Барабанов – без очков. Также в этой встрече Марнер записал на свой счёт три результативные передачи, а у Мэттьюса и Михеева по одному пасу.

За «Оттаву» забивали Дрейк Батерсон, Алекс Форменто, Тим Штюцле, Коннор Браун и Джош Норис. Российский форвард Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Защитник Александр Зуб очков не набрал, а Никита Зайцев завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Мэттьюс (Марнер) – 08:52' (5x5)   2:0 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 09:31' (5x5)   2:1 Батерсон (Штюцле, Бреннстрём) – 32:02' (5x5)   2:2 Форментон – 33:49' (4x5)   2:3 Штюцле (Амадио) – 36:25' (5x5)   3:3 Марнер (Гальченюк, Мэттьюс) – 36:53' (5x5)   4:3 Мэттьюс (Марнер, Гальченюк) – 39:16' (5x5)   5:3 Михеев (Хайман, Дермотт) – 44:44' (5x5)   5:4 Браун (Дадонов, Тирни) – 47:43' (5x5)   6:4 Хайман (Таварес, Михеев) – 59:33' (en)   6:5 Норрис (Батерсон, Браун) – 59:44' (6x4)
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