«Салават Юлаев» продлил контракт с Григорием Паниным

Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с защитником и капитаном команды Григорием Паниным до конца сезона 2022/23, сообщает официальный «твиттер» уфимцев.



Панин выступает в составе уфимского клуба с 2017 года.



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 35-летний Панин провёл 47 матчей и набрал семь очков: забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности – «+7». В плей-офф на его счету девять встреч и две результативные передачи.



По итогам регулярного чемпионата «Салават Юлаев» завершил сезон на четвёртом месте, уступив магнитогорскому «Металлургу», занявшему третью строчку, по дополнительным показателям. В плей-офф уфимцы дошли до полуфинала конференции: обыграли «Трактор» 4-1 и уступили «Ак Барсу» 0-4.