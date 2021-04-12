«Салават Юлаев» продлил контракт с Григорием Паниным

Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с защитником и капитаном команды Григорием Паниным до конца сезона 2022/23, сообщает официальный «твиттер» уфимцев.
Панин выступает в составе уфимского клуба с 2017 года.
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 35-летний Панин провёл 47 матчей и набрал семь очков: забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности – «+7». В плей-офф на его счету девять встреч и две результативные передачи.
По итогам регулярного чемпионата «Салават Юлаев» завершил сезон на четвёртом месте, уступив магнитогорскому «Металлургу», занявшему третью строчку, по дополнительным показателям. В плей-офф уфимцы дошли до полуфинала конференции: обыграли «Трактор» 4-1 и уступили «Ак Барсу» 0-4.
- 12 апреля 2021
-
16:53
-
16:40
-
16:28
-
16:10
-
15:54
-
15:43
-
15:13
-
14:50
-
14:25
-
13:57
-
13:27
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
11:59
-
11:48
-
11:30
-
11:09
-
10:50
-
10:38
-
10:18
-
10:00
-
09:49
-
09:19
-
09:01
-
08:52
-
08:41
-
08:34
-
08:16
-
08:07
-
07:41
-
06:39
-
06:16
-
06:01