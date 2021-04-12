Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават Юлаев» продлил контракт с Григорием Паниным

«Салават Юлаев» продлил контракт с Григорием Паниным
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с защитником и капитаном команды Григорием Паниным до конца сезона 2022/23, сообщает официальный «твиттер» уфимцев.

Панин выступает в составе уфимского клуба с 2017 года.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 35-летний Панин провёл 47 матчей и набрал семь очков: забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности – «+7». В плей-офф на его счету девять встреч и две результативные передачи.

По итогам регулярного чемпионата «Салават Юлаев» завершил сезон на четвёртом месте, уступив магнитогорскому «Металлургу», занявшему третью строчку, по дополнительным показателям. В плей-офф уфимцы дошли до полуфинала конференции: обыграли «Трактор» 4-1 и уступили «Ак Барсу» 0-4.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021