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Бурдасов: СКА пытался камбэкнуть, но с таким соперником, как ЦСКА, это сделать тяжело

Бурдасов: СКА пытался камбэкнуть, но с таким соперником, как ЦСКА, это сделать тяжело
Хоккей / КХЛ 0

Капитан СКА Антон Бурдасов рассказал о настрое на шестую встречу финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА.

«Хорошая серия. Мы дали слишком большое преимущество ЦСКА. Не знаю, с чем это связано. Провалили две первых игры, провалили второй период в третьем матче. Пытались камбэкнуть, но с таким соперником это сделать тяжело. Спасибо болельщикам за поддержку», – передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что в шестом матче серии петербуржцы уступили со счётом 0:2.

По итогам серии ЦСКА обыграл СКА со счётом 4-2. Соперник москвичей по финалу определится в паре «Авангард» – «Ак Барс». Первый финальный матч Кубка Гагарина состоится 18 апреля в Москве на «Арене ЦСКА».

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