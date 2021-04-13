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Вратарь «Анахайма» Столарц установил клубный рекорд по количеству сейвов за матч

Вратарь «Анахайма» Столарц установил клубный рекорд по количеству сейвов за матч
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа, Александр Волков (2) и Рикард Ракелль. Волков за 18.52 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

Голкипер «Анахайма» Энтони Столарц отразил 46 бросков по своим воротам, оформив первый шат-аут в сезоне. Столарц установил клубный рекорд по количеству сейвов за матч.

Предыдущее достижение принадлежало Йонасу Хиллеру (45 бросков в 2010 году) и Доминику Русселю (45 сейвов в 1998 году).

«Дакс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Шаркс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 15 апреля команды проведут между собой, затем «Анахайм» 17 и 18 апреля примет «Вегас Голден Найтс», а «Сан-Хосе» в эти же даты на выезде сыграет с «Миннесотой Уайлд».

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