Вратарь «Анахайма» Столарц установил клубный рекорд по количеству сейвов за матч

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа, Александр Волков (2) и Рикард Ракелль. Волков за 18.52 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».



Голкипер «Анахайма» Энтони Столарц отразил 46 бросков по своим воротам, оформив первый шат-аут в сезоне. Столарц установил клубный рекорд по количеству сейвов за матч.



Предыдущее достижение принадлежало Йонасу Хиллеру (45 бросков в 2010 году) и Доминику Русселю (45 сейвов в 1998 году).



«Дакс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Шаркс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 15 апреля команды проведут между собой, затем «Анахайм» 17 и 18 апреля примет «Вегас Голден Найтс», а «Сан-Хосе» в эти же даты на выезде сыграет с «Миннесотой Уайлд».

