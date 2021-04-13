Айзерман — об обмене Манты: «Вашингтон» сделал предложение, от которого сложно отказаться

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман прокомментировал обмен форварда Энтони Манты в «Вашингтон», в результате которого в состав команды из Детройта вошёл Якуб Врана.

«Думаю, что и Энтони, и Якуб способны на большее, чем они демонстрировали в этом сезоне. В любом случае мы получили достойную замену тому атакующему потенциалу, который теряем с уходом Манты.

Энтони – невероятно талантливый игрок, и я желаю ему всяческих удач в «Вашингтоне». Но мы получили предложение, от которого было сложно отказаться», — приводит слова Айзермана официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» включил Врану в сделку по канадскому нападающему Энтони Манте. За него «Детройт» получил, помимо Враны, словацкого форварда Рихарда Паника, выбор в первом раунде драфта-2021 и выбор во втором раунде драфта-2022.