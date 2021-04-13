Иван Просветов прокомментировал дебютный матч в стартовом составе «Аризоны»

Российский голкипер «Аризоны Койотс» Иван Просветов прокомментировал поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (2:4).



«Токкет накануне игры сказал, что завтра я выхожу в старте и это будет моя первая игра. Я ничего ему не ответил, а он добавил, что я — хороший хоккеист. Дебют был волнующим. Одноклубники проделали большую работу и заблокировали много бросков», — приводитслова Просветова журналист Майкл Гатник в своём «твиттере».



Для Просветова матч с «Колорадо» стал первым в НХЛ в основном составе. Просветов отразил 16 бросков из 19, пропустив три шайбы.



В нынешнем сезоне 22-летний вратарь дебютировал в лиге, дважды появившись на льду на замену. Примечательно, что дебютировал Иван также в матче с «Колорадо». 1 апреля Просветов вышел на лёд на седьмой минуте, заменив Эдина Хилла после четырёх пропущенных шайб.