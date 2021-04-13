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Беларусь запретила ввоз части продукции Nivea, выступавшей против проведения ЧМ в Минске

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Беларусь запретила ввоз части продукции Nivea, выступавшей против проведения ЧМ в Минске
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Минздрав временно запретил ввозить и продавать на территории Беларуси некоторую продукцию торговой марки Nivea, сообщает tut.by.

Такое постановление 6 апреля подписал заместитель министра – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. Временный запрет на продукцию введён из-за того, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, которые касаются в том числе продажи этих продуктов без документов, которые удостоверяют качество и безопасность. Также Минздрав сообщал, что были случаи «несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции».

Некоторые наименования парфюмерно-косметической продукции Nivea не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» в части маркировки. В общей сложности санитарно-эпидемиологическая служба Беларуси приостановила или запретила продажу почти трёх тысяч единиц косметики и парфюмерии разных производителей.

Напомним, что в январе 2021 года Nivea заявила, что не будет спонсором чемпионата мира по хоккею, если его всё-таки проведут в Беларуси.

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