Квартальнов объяснил, почему Лукоянов провёл одну смену

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов объяснил, почему нападающий Артём Лукоянов провёл одну смену в первом периоде и больше не играл.
«Артём Лукоянов сегодня небольшую травму получил. Его держали на игру «четыре на пять», – сказал Квартальнов в эфире КХЛ ТВ.
Напомним, что в шестом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл «Авангард». Форвард Артём Лукоянов провёл на льду одну смену, которая длилась минуту и девять секунд.
В этой серии выигрывали исключительно гости. Первую встречу, которая прошла на «Татнефть-Арене», выиграл омский коллектив со счётом 3:1, во втором матче «Авангард» обыграл соперника 2:0. В Балашихе «Ак Барс» взял реванш и дважды одержал победы с одинаковым счётом (2:1), в пятой встрече серии омичи в овертайме выиграли (3:2), а в шестой сильнее оказались казанцы (2:0). Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3.
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