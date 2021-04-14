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«Вашингтон» забил «Филадельфии» 4 гола в первом периоде, у Овечкина и Орлова — по очку

«Вашингтон» забил «Филадельфии» 4 гола в первом периоде, у Овечкина и Орлова — по очку
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче — 4:1 в пользу хозяев. За столичный клуб забивали Конор Шири, Том Уилсон, Никлас Бекстрём и Карл Хагелин. Российский нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

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