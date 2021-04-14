Александр Овечкин повторил достижение Бретта Халла и Стива Айзермана

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.
В составе победителей забивали Конор Шири, Том Уилсон, Никлас Бекстрём, Карл Хагелин, Энтони Манта и Александр Овечкин. Также на счету Овечкина результативная передача. Для Александра заброшенная шайба стала 40-й в противостояниях с «Флайерз» за всю карьеру. Ранее Александр забил 40+ голов ещё пяти клубам лиги: «Атланте Трэшерз»/«Виннипег Джетс» (48), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (48), «Каролине Харрикейнз» (43), «Торонто Мэйпл Лифс» (41) и «Нью-Йорк Айлендерс» (40).
Таким образом, Овечкин сравнялся с Бреттом Халлом и Стивом Айзерманом, которые на протяжении карьеры также забивали минимум по 40 голов в ворота шести команд. Лидером по этому показателю является Фил Эспозито, который огорчал не менее 40 раз сразу 10 клубов НХЛ. Далее следуют Марсель Дионн (восемь клубов) и Уэйн Гретцки (семь).
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