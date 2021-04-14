Миронов: по работе в сборной определённого мнения о Кудашове не сложилось

Защитник «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера московского клуба.



«Борьба за тренерский пост? Мы не следим, а скорее наблюдаем. В этой ситуации игроки — обычные зрители. Руководство приняло вот такое решение. А как нам не раз говорил Владимир Крикунов: «Хоккеисты — просто наёмные рабочие. Они должны выполнять всё, что от них требуют». Причём делать это надо хорошо. Потому что если не будешь выполнять, то… В любой команде люди приходят и уходят.



В прошлом сезоне сыграл за сборную на двух этапах Евротура под руководством Кудашова. Но это же были краткосрочные турниры, по три матча всего. Поэтому пока определённого мнения не сложилось. В «Динамо» же так получилось, что мы не пересеклись (Миронов начал выступать за основной состав «Динамо» сразу после того, как Кудашов завершил карьеру игрока в роли капитана бело-голубых. — прим. «Чемпионата»), — приводит слова Миронова «Матч ТВ».

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