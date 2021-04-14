Генменеджер «Ак Барса»: Доус и Да Коста ещё сыграют, если у нас всё будет хорошо

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов поделился мнением о серии финала плей-офф Восточной конференции КХЛ с «Авангардом». Якубов отметил, что Найджел Доус и Стефан Да Коста ещё сыграют в плей-офф, если у команды всё будет хорошо.
«Вроде всё должно быть наоборот — родные стены должны помогать за счёт болельщиков. Видимо, и мы, и соперник перегораем. Есть огромное желание побеждать при своих поклонниках. И оно немного перехлёстывает. Отсюда ошибки. Кроме того, в этой серии зависит многое от контратак и того, кто первым забьёт в матче. Сами видите, какие счета в нашей серии и последнем матче ЦСКА и СКА — 2:1, 1:0, 2:0.
Отсутствие в заявке Доуса и Да Косты? Парни тоже переживают. Мы же от них не отказываемся. Если у нас, дай бог, всё будет хорошо, ребята ещё сыграют. А так, если пока не идёт игра, приходится принимать такое решение. Нам отступать было некуда. Но проявили командный дух и характер, что позволило сравнять счёт в серии. Теперь всё это надо проявить в седьмом матче. Ну и везение — тоже важный момент. Без доли везения не бывает побед», — приводят слова Якубова «Известия».
- 14 апреля 2021
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