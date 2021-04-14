Vancouver Sun: лидерами не рождаются, но боги хоккея сделали для Подколзина исключение

Обозреватель канадского издания Vancouver Sun Майкл Рэптис прокомментировал игру нападающего СКА Василия Подколзина в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.



«Лидерами не рождаются, ими становятся. Однако боги хоккея, возможно, сделали исключение для Василия Подколзина, «проспекта» «Ванкувер Кэнакс». Ему всего 19 лет, но он помог команде добиться двух побед в серии против ЦСКА. Этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть противостояние — СКА проиграл в шестой встрече, что фактически положило конец игрового дня Подколзина в России.



Плей-офф Василий завершил с шестью голами, пятью передачами и показателем полезности «+5» в 16 матчах. Теперь ждём, контракт Подколзина в КХЛ истекает в конце апреля», — пишет Рэптис.



Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте 2019 года в первом раунде под 10-м номером.